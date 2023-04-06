Doktorları, Silvio Berlusconi'nin sağlığı hakkında açıklama yaptı 86 yaşındaki liderin durumuna ilişkin, "Kronik miyelomonositik lösemi tanısı mevcuttu. Akut lösemiye ilerleme durumu yok" denildi.

AA & Ensonhaber

İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi, yoğun bakımda tedavi görüyor.

Forza Italia (FI) Partisi'nin lideri, akciğer enfeksiyonu nedeniyle hastanede gözetim altında tutuluyor.

86 yaşındaki Berlusconi'nin lösemiye yakalandığına dair haberler çıkmıştı. Doktorları, Berlusconi'nin son durumuna dair açıklamada bulundu.

"Akut lösemiye ilerleme durumu yok"

Sağlık sorunları sebebiyle bir hafta aranın ardından dün yine Milano'daki San Raffaele Hastanesi'ne kaldırılan 86 yaşındaki liderin durumuna ilişkin doktorları Prof. Alberto Zangrillo ile Prof. Fabio Ciceri yazılı bir açıklama yaptı:

Başkan Berlusconi, akciğer enfeksiyonu tedavisi için yoğun bakıma kaldırıldı. Bir süredir kronik miyelomonositik lösemi tanısı mevcuttu.



Enfeksiyöz durumu da buna bağlı. Akut lösemiye ilerleme durumu yok. Tedavi stratejisi, akciğer enfeksiyonunu sitoredüktif tedaviyle iyileştirmek.

Berlusconi'nin doktorları açıklama yaptı

Söz konusu tedavinin amacının, mevcut rahatsızlığın negatif etkilerini sınırlamak ve önceden var olan klinik durumun düzeltilmesi olduğu belirtildi.

İtalyan basınında çıkan haberlerde ise ünlü lidere lösemi teşhisi konularak, kemoterapiye başlandığı iddia edilmişti.

"Panik yapmaya gerek yok"

Berlusconi'nin partisi FI'nin koordinatörü, aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de sabah saatlerinde Berlusconi'nin geçirdiği rahatsızlığın o yaştaki insanlar için normal olduğunu ve panik yapmaya gerek olmadığını belirtmişti.

Tajani, Berlusconi'nin geceyi iyi geçirdiğini, durumunun stabil olduğunu ve sabah da parti yöneticileriyle telefonda konuştuğunu aktarmıştı.

İtalyan siyasetçinin hastalıkları arttı

Berlusconi, 27 Mart'ta kontrol maksatlı San Raffaele Hastanesi’ne kaldırılmış, üç gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilmişti.

İtalya'da 1994 ile 2011 yılları arasında toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim olan Berlusconi, Eylül 2020'de koronavirüse yakalanmış, iki haftalık sıkıntılı bir tedavi sürecinin ardından iyileşebilmişti.

Berlusconi, hastane çıkışında "Bu sefer de atlatmayı başardım." demişti.