Dominic Cummings: İngiliz hükümeti koronayla mücadelede başarısız oldu

Başbakan Johnson'ın eski başdanışmanı, hükümetin salgın döneminde halkın beklentilerini karşılayamadığını öne sürdü.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın eski başdanışmanı Dominic Cummings, hükümeti sert sözlerle eleştirdi.

Cummings, koronavirüs salgın sürecinin ilk aylarının nasıl ele alındığına ilişkin Parlamento Komitesi önünde ifade verdi.

"HÜKÜMET ELİNDEN GELENİ YAPMADI"

Milletvekillerine o dönemle ilgili kanıtlar sunduğu konuşmasında Cummings, Johnson ve hükümetini salgınla mücadelede başarısız politikaları dolayısıyla eleştirdi.

Koronavirüs salgınına ilişkin ilk raporların gelmeye başladığı 2020'nin ilk aylarında, hükümetin elinden geleni yapmadığını öne süren Cummings, Johnson'ın, koronavirüsü Şubat 2020'de "bir korku hikayesi" olarak gördüğünü ve domuz gribi ile karşılaştırdığını anlattı.

"DOMUZ GRİBİ OLARAK NİTELENDİRDİ"

Cummings, "Başbakan bunu yeni domuz gribi olarak nitelendirdi. Kesinlikle öyle olmadığını söyledim." ifadelerini kullandı.

Donimic Cummings, Johnson'ın, o dönem koronavirüsün "büyük tehlike" olduğunu düşünmediği için ekonomik zarar konusunda çok daha endişeli olduğunu iddia etti.

"FECİ ŞEKİLDE GERİDE KALDILAR"

Pandemide yakınlarını kaybedenlerden özür dileyen Cummings, "Halkın bize en çok ihtiyacı olduğu anda hükümet başarısız oldu. Gerçek şu ki kıdemli bakanlar, yetkililer, benim gibi danışmanlar, böyle bir krizde halkın hükümetinden beklediği standartların feci şekilde gerisinde kaldı." dedi.

Eski başdanışman, hükümette Şubat 2020'nin son haftasına kadar salgın hakkında "herhangi bir aciliyet duygusu" olmadığının altını çizerek, Sağlık Bakanı Mart Hancock'un, toplantılarda insanlara yalan söylemek dahil en az 15 ila 20 mevzudan ötürü kovulması gerektiğini söyledi.

Cummings, başdanışmanlık yaptığı dönemde daha güçlü eylemler önermediği için de pişmanlık duyduğunu dile getirdi.