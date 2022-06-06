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    Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı silahlı saldırıda öldürüldü

    Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Orlando Jorge Mera, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
    • 06.06.2022 - 21:30
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    Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı silahlı saldırıda öldürüldü

    Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Orlando Jorge Mera'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi, ülkeyi ayağa kaldırdı.

    Bölge basınında çıkan haberlere göre, silahlı saldırı Mera'nın ofisinde gerçekleşti.

    Bakan hayatını kaybetti

    Ağır yaralanan Mera, daha sonra hayatını kaybetti.

    AA'nın haberine göre saldırının ardından zanlının kaçtığı, bakanlık çalışanlarının binadan çıkarıldığı, olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

    Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı silahlı saldırıda öldürüldü #1

    Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı silahlı saldırıda öldürüldü #2


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