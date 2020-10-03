Dominik Cumhuriyeti’nde milyonlarca dolarlık uyuşturucu yakalandı

Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenen narkotik operasyonunda 32 milyon dolarlık uyuşturucu madde ele geçirildi.

Dominik Cumhuriyeti’nde Santo Domingo eyaletinin Boca Chica ilçesindeki limanda düzenlenen narkotik operasyonunda, 673 plastik torbada uyuşturucu madde ele geçirildi.

32 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

Polisten yapılan açıklamada, uyuşturucunun piyasa değerinin 32 milyon dolar (248 milyon TL) olduğu ifade edildi.

Uyuşturucuların, kakao yüklü konteynerler içerisinde bulunduğu ve Avrupa’ya götürülmek üzere hazır olduğu bildirildi.