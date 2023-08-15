Dominik Cumhuriyeti'nde patlama: Ölü sayısı artıyor Bir fırında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi, 65 kişi de yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

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AA

Dominik Cumhuriyeti’nin San Cristobal kentinde bulunan "Old Marketplace" çarşısındaki bir fırında patlama oldu.

Patlamada 3 bina tamamen yıkıldı.

12 ölü, 65 yaralı

Yetkililer, patlamanın nedeninin araştırıldığını duyururken, hayatını kaybedenlerin sayısı 12 olarak açıklandı.

65 kişinin yaralandığı patlamada, yaklaşık 55 kişiye ulaşılamadığı öğrenildi.

4 aylık bebek de can verdi

Öte yandan Dominik Ulusal Sağlık Servisi Direktörü Dr. Mario Lama, patlamada hayatını kaybedenlerin arasında kafa travmasından ölen 4 aylık bebek ile 2 yetişkin olduğunu belirtti.

Bölgedeki yerel bir bankadan yapılan açıklamada da kadın çalışanlardan birinin patlamada öldüğü doğrulandı.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor

San Cristobal Valisi Pura Casilla ise patlamanın iş yerlerinin yoğun olduğu bir alanda meydana geldiğini ve kent merkezine yakın iş yerlerini büyük ölçüde etkilediğini söyledi.

Bu arada itfaiye ekiplerinin binalara sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Ölü sayısının artmasından da endişe ediliyor.