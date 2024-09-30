Donald Trump, Kamala Harris'e hakaret etti Donald Trump, kasım ayındaki başkanlık seçiminde rakibi olan Demokratların adayı Kamala Harris'in "zihinsel engelli" olduğu yönündeki ifadelerini bir kez daha yineledi.

AA

Amerika, 5 Kasım'da yapılacak seçimler öncesi oldukça hareketli günler geçiriyor.

Donald Trump ve Kamala Harris'in yarıştığı seçimlerde, söylemler ise bir hayli sert.

CNN'nin haberine göre, Trump, seçim kampanyası sırasında rakibi Harris'e yönelik aşağılayıcı ifadelerine devam ediyor.

HARRİS'E ZİHİNSEL ENGELLİ DEDİ

Başkan adayı Trump, dün Pensilvanya'daki seçim mitinginde yaptığı konuşmada, "Joe Biden, zihinsel engelli hale geldi. Üzücü ama dürüst olmak gerekirse Kamala Harris'in doğuştan böyle olduğuna inanıyorum." dedi.

"ÇILGIN BİR LİBERAL"

Eski Başkan'ın yandaşları, Trump'ın rakibine yönelik ifadelerinden rahatsızlık duyuyor.

Trump'ın önde gelen müttefiklerinden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, CNN'deki programda Harris'in "zihinsel engelli" olduğunu düşünmediğini ancak "çılgın bir liberal" olduğunu söyledi.

AYNI İFADEYİ İKİNCİ KEZ KULLANDI

Graham, Trump'ın bu tür ifadeler yerine ekonomi, sınır meselesi, enflasyon ve dış politika konularına odaklanması çağrısında bulundu.

Trump, 28 Eylül'de Wisconsin'de yaptığı konuşmada da "Kamala, zihinsel engellidir." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)