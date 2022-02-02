Donald Trump, 2020 seçimleri nedeniyle Mike Pence'i hedef aldı

Trump, "Komite, Mike Pence'in neden yeniden onay için oyları geri göndermediğini soruşturmalı" dedi.

ABD'de 2020 başkanlık seçimleri tartışılmaya devam ediyor.

O dönemde Seçiciler Kurulu üyelerinin oylarının sayılarak seçim sonuçlarının tescil edileceği oturumu hedef alan Trump, sonuçları kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence'e "Delege oylarını kabul etme. Cumhuriyetçiler lehine sonuçlanması için geri gönder." yönünde çağrıda bulunmuştu.

TRUMP'IN HEDEFİNDEKİ İSİM PENCE

Seçimlerde Demokratların adayı Joe Biden'a kaybeden Cumhuriyetçi Donald Trump, son açıklamasında, başkanlık yaptığı dönemde yardımcısı olan Pence'i hedef aldı.

Trump, "oyları yeniden onay için geri göndermediği" gerekçesiyle Pence'in soruşturulmasını istedi.

"KOMİTE SORUŞTURMA YAPSIN" ÇAĞRISI

Temsilciler Meclisi İstihbarat Daimi Seçilmiş Komitesi'ne çağrıda bulunan Trump, Kongre baskınına da atıf yaparak, "Komite, Nancy Pelosi'nin güvenliği denetleme konusunda neden bu kadar kötü bir iş çıkardığını ve Mike Pence'in neden yeniden onay için oyları geri göndermediğini soruşturmalı." ifadelerini kullandı.

KONGRE BASKINI SIRASINDA YAŞANANLAR

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Trump ise Şubat 2021'de Senato'daki oylamada aklanmıştı.

TRUMP'A YAKIN İSİMLER İFADEYE ÇAĞRILDI

Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmış, bu çağrılara uymayan Trump'ın eski Danışmanı Steve Bannon ve eski Özel Kalemi Mark Meadows ise "Kongre'yi tahkir" ile suçlanmıştı.