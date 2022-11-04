Donald Trump, 2024 seçimlerinde adaylık için en güçlü sinyali verdi

Donald Trump, 2024 seçimlerinde adaylık için en güçlü sinyali verdi

Cumhuriyetçi isim, yeniden adaylığı için "Çok yakında, hazır olun" dedi. Trump'ın parti içinde iki muhtemel rakibi bulunuyor.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Iowa'da destekçilerine seslendi.

8 Kasım'daki ara seçimler öncesi mitingler düzenleyen Trump'ın, 2 yıl sonra yapılacak başkanlık seçimlerinde yeniden aday olacağı konuşuluyor.

"İki kez aday oldum, iki kez kazandım"

Trump, 2024'te tekrar aday olmayı planladığına dair şimdiye kadarki en güçlü sinyali gönderdi.

2020 seçimlerini "sahtekarlık" nedeniyle kaybettiğine dair iddiasını tekrarlayan Trump, "İki kez aday oldum, iki kez kazandım. İkincisinde ilkinden çok daha iyisini yaptım, 2020'de 2016'da aldığımdan milyonlarca daha fazla oy aldım." dedi.

Adaylık sinyali: Hazır olun

Trump, "Ülkemizi başarılı, güvenli ve şanlı kılmak için çok büyük bunu tekrar yapacağım. Çok yakında. Hazır olun." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden da "Henüz resmi kararımı vermedim, ancak niyetim yeniden seçime girme yönünde." demişti.

Trump'ın iki muhtemel rakibi

Trump'ın eski kıdemli danışmanı Kellyanne Conway, Cumhuriyetçi siyasetçinin başkanlığa dair olası planlarını "yakında açıklayacağını" söylemişti.

Cumhuriyetçi Parti içinde Trump'ın yanı sıra eski Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Florida Valisi Ron DeSantis'in de ismi adaylık için geçiyor.