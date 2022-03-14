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    Donald Trump, 2024'te aday olacağının sinyalini verdi

    Trump, düzenlediği mitingde, iki yıl sonra yapılacak seçimlerde başkan adayı olarak yeniden sahne çıkabileceğini dolaylı yoldan dile getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 10:06
    • Güncelleme : 14.03.2022 - 10:13
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    Donald Trump, 2024'te aday olacağının sinyalini verdi

    ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Güney Carolina eyaletine bağlı Florence şehrinde miting düzenledi.

    Cumhuriyetçi destekçilerine seslenen Trump, ülkesinde 2024 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olacağını ima etti.

    TRUMP'TAN SEÇİM MESAJI

    ABD'de bu yıl yapılacak ara seçimlerde Temsilciler Meclisi'ndeki sandalyelerin tamamı ile Senato'nun üçte ikisi seçilecek.

    Trump, mitingdeki konuşmasında, 2020'de yapılan seçimlerde Kongre'nin her iki kanadında çoğunluğu elde Demokratlara üstünlük sağlama sözü verdi.

    "TEMSİLCİLER MECLİSİ'Nİ VE SENATO'YU GERİ ALACAĞIZ"

    Bu doğrultuda Cumhuriyetçilerden mücadele etmelerini isteyen Trump, "Daha önce hiç olmadığı gibi kazanacağız. Bu yıl Temsilciler Meclisi'ni, Senato'yu ve Amerika'yı geri alacağız." dedi.

    2024'TE ADAYLIK SİNYALİ

    Konuşmasının devamında Trump, "2024'te güzel Beyaz Saray'ı geri alacağız." ifadesini kullandı.

    Wall Street Journal'ın paylaştığı bir anket sonucuna göre, katılımcılar, Biden ile Trump'ın olası adaylığı söz konusu olduğunda ikiye bölündü. Her iki tarafı destekleyeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 45 olarak gerçekleşti.

    Donald Trump: 2024'te Beyaz Saray'ı geri alacağız ViDEO

    Donald Trump, 2024 te aday olacağının sinyalini verdi #1

    Donald Trump, 2024 te aday olacağının sinyalini verdi #2

    Donald Trump, 2024 te aday olacağının sinyalini verdi #3


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