Donald Trump: ABD cehenneme gidiyor Demokratları suçlayan Trump, "Tek suçum, ulusumuzu korkusuzca savunmaktır" dedi. Trump, ülkesinin 'cehenneme gittiğini' dile getirdi.

AA & Ensonhaber

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, hakim karşısına çıktı.

Trump, ülke tarihinde kendisine yönelik suçlamalar nedeniyle mahkemeye çıkan ilk eski başkan oldu.

Trump, 2016 Başkanlık seçimleri sırasında bir kadına yasa dışı şekilde "sus payı" ödemek ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan çıktığı mahkemede yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddetti.

"Tek suçum, ulusumuzu korkusuzca savunmaktır"

76 yaşındaki siyasetçi, Florida'da Mar-a-Lago'daki evinde toplanan destekçilerine, "İşlediğim tek suç, ulusumuzu onu yok etmeye çalışanlara karşı korkusuzca savunmaktır." dedi.

Demokratların komplosuyla karşı karşıya olduğunu savunan Trump, mevcut Başkan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden ile ilgili yaşananları hatırlattı, "cehennem" uyarısı yaptı:

"Ülkemiz cehenneme gidiyor"

Trump, FBI ve Adalet Bakanlığı'nın, Biden Ailesi'ni suçlu olarak ifşa eden Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarı hakkında "kötü bir şey söylememek için" Twitter ve Facebook ile gizli anlaşma yaptığını öne sürdü ve ekledi:

Anketçilere göre seçim sonucunda 17 puanlık bir fark yaratacaktı. Bundan çok daha azına, 16,9'a ihtiyacımız vardı. Bizim lehimize olurdu çünkü ülkemiz cehenneme gidiyor.

Hunter Biden'ın bilgisayarından çıkanlar

New York Post gazetesi, 14 Ekim 2020'de yayımladığı haberde, Hunter Biden'ın Delaware'deki bir bilgisayar tamircisinde bilgisayarının bulunduğunu ortaya çıkarmıştı.

Bilgisayar'daki içeriklerde, Biden'ın, başkan yardımcılığı yaptığı dönemde oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna menşeli enerji firmasıyla ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcının görevden alınması için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddia edilmişti.

İçeriklerde ayrıca, Hunter Biden'a ait cinsel içerikli ve yasa dışı uyuşturucu kullanımı gibi görsellerin de bulunduğu öne sürülmüştü.

Avukattan Trump cephesine suçlama

Hunter Biden'ın avukatı Abbe Lowell, Adalet Bakanlığı ve Delaware eyaleti başsavcısına mektup göndererek, müvekkilinin dizüstü bilgisayarındaki bilgilerin çalınarak paylaşılması hakkında savcılara cezai soruşturma başlatmaları çağrısında bulunmuştu.

Lowell mektupta, Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarındaki şahsi bilgilerin çalınması ve dağıtılmasıyla ilgili bilgisayar tamir dükkanının sahibi John Mac Isaac ile eski Başkan Donald Trump'ın ekibinden şahsi avukatı Rudy Giuliani ve eski danışmanı Steve Bannon'ın sorumlu olduğunu savunmuştu.

"Demokratların komplosu"

Öte yandan söz konusu konuşmasında Trump, "sahte davanın", aday olduğu gelecek yılki başkanlık seçimlerine müdahale etmek için "Demokratik bir komplonun parçası" olduğunu ifade etti.