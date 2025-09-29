Donald Trump: ABD dışında çekilen filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağım

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamalar ile gündem olmaya devam ediyor.

Trump, gözünü bu defa film sektörüne dikti.

ABD'DEN ÇALINDIĞINI İDDİA ETTİ

Başkan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, film yapımcılığı işinin diğer ülkeler tarafından ‘bir bebeğin elinden şekerinin çalınması’ gibi ABD'den ‘çalındığını’ belirtti.

"YÜZDE 100 TARİFE UYGULAYACAĞIM"

Trump, "Kaliforniya, zayıf ve beceriksiz valisiyle, özellikle ağır bir darbe aldı. Bu nedenle, uzun süredir devam eden ve hiç bitmeyen bu sorunu çözmek için ABD dışında yapılan tüm filmlere yüzde 100 tarife uygulayacağım." ifadelerini kullandı.