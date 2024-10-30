Donald Trump anketlerde Kamala Harris'i geride bıraktı

REUTERS

ABD'liler başkanlık seçim için gün sayıyor.

Beyaz Saray'ın koltuğuna oturmak için yarışan iki güçlü aday arasında seçim yarışı kızışıyor.

Seçimin yaklaşmasıyla ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların adayı Kamala Harris'e ünlülerden destek yağıyor.

Milyarderlerin desteklediği isim ise Cumhuriyetçilerin başkan adayı eski ABD Başkanı Donald Trump oldu.

HARRIS LİDERLİĞİ KAYBETTİ

Reuters'ın açıkladığı ankete göre Kamala Harris'in Donald Trump üzerindeki liderliği, 5 Kasım'daki seçim öncesinde, yüzde 44'e yüzde 43 ile tek bir puana düştü.

Harris, temmuz ayında yarışa girdiğinden beri yapılan tüm Reuters/Ipsos anketlerinde Trump'ın önündeydi, ancak eylül sonundan bu yana liderliği giderek azaldı.

KATILIMCILARIN YÜZDE 47'Sİ TRUMP DEDİ

Son anket, Harris'in ekonomide, işsizlikte ve istihdamda Trump’a karşı geride kaldığını gösteriyor; seçmenlerin yüzde 47'si Trump'ın yaklaşımını tercih ederken, sadece yüzde 37'si Harris'i tercih etti.

TRUMP ANKETLERDE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Ankette, seçmenlerin yüzde 48’i Trump'ın göçmenlik konusundaki yaklaşımını en iyisi olarak gördü, Harris ise yüzde 33 oranında kaldı.

Harris'in siyasi aşırılık konusundaki avantajı da azalmakta; seçmenlerin yüzde 40’ı onun yaklaşımını, yüzde 38’i Trump'ınkini tercih etti.

Harris, Trump’ın 6 Ocak 2021’deki Capitol baskınındaki rolünü vurgularken, Trump ise Harris’in görüşlerini aşırı ve sosyalist bir saldırı olarak nitelendiriyor.

KATILIMCILARIN YÜZDE 93'Ü CUMHURİYETÇİLER İÇİN OY KULLANACAK

Harris’in azalan liderliği, 5 Kasım seçimlerinde kazanç sağlamayabilir; seçim sonuçları eyalet bazında belirlenmektedir.

Ankette, seçmenlerin yüzde 89'u Demokrat, yüzde 93'ü Cumhuriyetçi olarak oy kullanmaya tamamen kararlı olduklarını belirtti.

2020 seçimlerinde en yüksek katılım oranı yüzde 66 ile gerçekleşmişti.

En olası oy verecek katılımcılar arasında Harris, Trump'a karşı yüzde 47 - yüzde 46 ile bir puan önde.