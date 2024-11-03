Donald Trump, barıştan yana olduğunu söyledi

DHA

Amerika'daki seçimler öncesi, adayların açıklamaları gelmeye devam ediyor.

5 Kasım'da yapılacak olan seçimlerde aday olan Donald Trump, verdiği mitingler ve sözleriyle de dikkati çeken bir aday.

Donald Trump bu kez yaptığı konuşmada, barışın adayı olduğunu söyledi.

"BABASI ORTA DOĞU'YU MAHVETTİ"

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, seçim kampanyası kapsamında, Michigan eyaletinde konuştu.

Trump, konuşmasında rakibi Kamala Harris’in seçim kampanyalarını eleştirerek, "Harris, Liz Cheney gibi savaş kışkırtıcılarıyla kampanya yürütüyor. Babası (Dick Cheney), Orta Doğu'yu neredeyse mahvetmişti” dedi.

"KAMALA KAZANIRSA ÖLÜM OLUR"

Müslüman Demokratların oylarına talip olduğunu söyleyen Trump, “Eğer Kamala kazanırsa, sadece ölüm ve yıkım olacak. Ben barışın adayıyım” ifadelerini kullandı.