ABD Başkanı Donald Trump, basın toplantısı düzenlediği sırada, programı bölen güvenlik ekibi tarafından salondan çıkarıldı.

Başkan Donald Trump, Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenlediği sırada, güvenlik ekibi tarafından programı bölündü.

Programı bölen Gizli Servis elmanları Trump'ı dışarı çıkardı.

Salondaki muhabirlerin dışarı çıkmasına izin verilmezken, Trump bir süre sonra salona döndü.

"DURUM ÇOK KONTROL ALTINDA GÖSTERİYOR"

Beyaz Saray'ın dışında bir silah sesi duyulduğunu belirten Trump, "Durum çok kontrol altında gösteriyor." dedi.

Gizli Servis ekiplerinin ateş ettiği bir şüphelinin vurulduğunu ifade eden Trump, bu kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Donald Trump basın toplantısından çıkarıldı VİDEO



OVAL OFİSE GÖTÜRÜLDÜ

Söz konusu şüphelinin Beyaz Saray'a ne kadar yaklaştığını bilmediğini aktaran Trump, kendisinin salondan çıkarıldıktan sonra sığınağa değil, Oval Ofis'e götürüldüğünü anlattı.



Trump, "Dünyanın her zaman bu kadar tehlikeli bir yer olması çok talihsiz. Geride bıraktığımız yüzyıllarda dünya çok tehlikeli bir yer olmuştu ve sanırım bir süre daha böyle devam edecek" dedi.



Öte yandan, Gizli Servis'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, Beyaz Saray'a yakın bir bölgede silahların ateşlendiği teyit edilerek, yakında daha fazla bilgi paylaşılacağı duyuruldu.