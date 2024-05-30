Donald Trump, Elon Musk'ı danışman yapmayı düşünüyor ABD'de başkanlık koltuğunu devralmanın peşinde olan Trump, ekibini Musk ile güçlendirmeyi hedefliyor.

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Görüşleri birçok konuda uyuşan Donald Trump ile Elon Musk, gelecekte iş birliği yapabilir. Trump, danışmanlık seçeneğini değerlendiriyor.

Eski ABD Başkanı Trump'ın, kasım ayında yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçilerin başkan adayı olması bekleniyor.

Wall Street Journal gazetesi, Trump'ın, tekrar başkanlık koltuğuna oturması halinde Tesla ve SpaceX'in CEO'su Musk'a danışmanlık rolü verebileceğini aktardı.

Biden'ın politikalarına karşı çıkıyor

İkilinin, bu konuyu ayda birkaç kez yaptıkları telefon görüşmelerinde ele aldıkları belirtildi.

Demokratlara karşı çıkan Musk, sahibi olduğu X platformu üzerinden ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiriler yöneltiyor.

Danışmanlık iddiası öncesi dikkat çeken görüşme

Trump'ın adaylığına resmi olarak henüz desteğini açıklamayan Musk, Cumhuriyetçi siyasetçiyle mart ayında görüştü. Toplantı, Trump'ın bağış toplama çabasının ortasında gerçekleşti.

Trump ve Musk, göçmenler, elektrikli araçlar ve ABD Uzay Kuvvetleri konularında görüş alışverişinde bulunarak daha yakın bir ilişki geliştirdi.

"İlk kez Cumhuriyetçilere oy verdim"

Elon Musk, ilk kez 2022 yılında Cumhuriyetçilere oy verdiğini söyledi. Biden hükümetinin, göçmen hareketliliğinin yaşandığı güney sınırını yönetme biçimine şiddetle karşı çıkıyor.

Amerikalı teknoloji milyarderi, Trump'ın ABD'yi Paris İklim Anlaşması'ndan çekmesinin ardından 2017'de Beyaz Saray iş danışma konseylerinden istifa etmişti.

Dünyanın en zengini

Forbes dergisinin milyarderler sıralamasına göre Musk, 209 milyar dolarlık net servetiyle ilk sırada yer alıyor.