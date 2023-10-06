Donald Trump: Geçici olarak Temsilciler Meclisi Başkanlığı yapabilirim Kevin McCarthy krizini değerlendiren Trump, kendisinin 'birleştirici' olarak görüldüğünü söyledi. Trump, "Bu görevi kısa süreliğine üstlenebilirim" dedi.

AA

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi'nde yaşanan krizi değerlendirdi.

Cumhuriyetçilerin desteğini kaybeden Kevin McCarthy, oylama sonucu koltuğundan edildi.

Trump, Temsilciler Meclisi Başkanlığı için kalıcı bir isim belirlenene kadar Cumhuriyetçileri "birleştirmek" amacıyla bu görevi geçici olarak üstlenebileceğini açıkladı.

Trump, Fox News'a verdiği röportajda, McCarthy'nin görevine son verilmesinin ardından boşalan Temsilciler Meclisi Başkanlığı için değerlendirmede bulundu.

"Birleştirici olarak görülüyorum"

Kongre'deki birçok dostu tarafından "birleştirici" olarak görüldüğünü belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:

Dostlarım, kesin bir isim belirlenene kadar benim bu görevi (Temsilciler Meclisi Başkanlığı) üstlenip üslenmeyeceğimi sordular.

"Bu görevi kısa süreliğine üstlenebilirim"

Trump, kendisinin halihazırda 2024 başkanlık seçimleri için yarıştığına işaret ederek şöyle konuştu:

Bu görevi kısa süreliğine üstlenebilirim. Bunu istediğim için değil onların kesin bir isim belirlemesi için yaparım.

Trump'ın adayı Jim Jordan

Trump, Temsilciler Meclisi Başkanlığı için aday olan isimlerden Ohio Temsilcisi Jim Jordan'ı desteklediğini duyurdu.

Truth sosyal medya platformu üzerinden açıklama yapan Trump, şu ifadelerini kullandı:

Jordan, suçlar, sınırlarımız, ordumuz ve (silah sahibi olmayı garanti altına alan) Anayasa'nın 2. ek maddesi konusunda güçlü bir isim.



Jordan, Temsilciler Meclisi'nde müthiş bir başkan olacak, kendisine desteğim tam.

McCarthy'nin koltuğundan edilmesi

Kevin McCarthy, Cumhuriyetçiler arasındaki desteğinin azalmasının ardından 3 Ekim'de Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada görevinden düşürülerek, "ABD tarihinde kendi partisinden üyelerin de oylarıyla koltuğundan edilen ilk meclis başkanı" olmuştu.

Yeni başkan seçilene kadar Temsilciler Meclisi Başkanlığı görevini Cumhuriyetçi Temsilci Patrick McHenry devralmıştı.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)