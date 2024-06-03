ensonhaber.com
ABD'de seçim heyecanı sürüyor.
Bu kapsamda adaylar kampanyalarını yürütmeye devam ederken Donald Trump da etkinliklere katılıyor.
Trump, New Jersey'deki Prudential Center'da UFC 302 sırasında Cesar Almeida ve Roman Kopylov arasındaki karşılaşmayı izledi.
Salonda büyük ilgi gören Trump burada Dağıstanlı ünlü Müslüman UFC dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov kısa süre sohpet etti.
"Savaşı durduracağım"
İkili konuşurken Khabib, Trump'a, "Filistin'deki savaşı durduracağınızı biliyorum." dedi.
Trump ise bu sözlere "Bunu durduracağız. Savaşı durduracağım." sözleriyle karşılık berdi.
Trump, solondaki diğer döğüşçülerle de selamlaşırken ikili arasındaki bu diyalog sosyal medyada gündem oldu.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış