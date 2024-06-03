Haberler



Dünya



Donald Trump ile Khabib Nurmagomedov arasında Gazze diyaloğu

Donald Trump ile Khabib Nurmagomedov arasında Gazze diyaloğu Bir UFC karşılaşmasında ABD eski başkanı ve başkan adayı Donlad Trump ile karşılaşan Khabib Nurmagomedov, Gazze'deki savaşı bitirmesini istedi.