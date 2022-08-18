Donald Trump ile Scott Morrison'ın çarpıcı koronavirüs diyaloğu

Donald Trump ile Scott Morrison'ın çarpıcı koronavirüs diyaloğu

İki lider arasında 2020'de gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Trump'ın Pekin yönetimine ilişkin sözleri gündem oldu.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, ülkesine liderlik ettiği dönemde koronavirüs salgınını "Çin virüsü" şeklinde nitelendirmiş, bu ifadesi nedeniyle Pekin ile karşı karşıya gelmişti.

Trump ile dönemin Avustralya Başbakanı Scott Morrison arasında geçtiği iddia edilen pandemiye ilişkin bir diyalog ortaya çıktı.

Trump'ın Çin ile ilgili kullandığı ifade

Trump'ın Morrison'a, "Çin, koronavirüsü serbest bırakarak dünyayı s...ti" şeklinde konuştuğu belirtildi.

İddiaya göre, iki lider arasındaki söz konusu telefon görüşmesi, 17 Temmuz 2020'de Canberra'daki güvenli bir odada gerçekleştirildi.

"Bu bir rezalet"

O günlerde koronavirüsün dünya çapında yayılmaya başladığı ve Trump'ın kimin suçlanacağına dair duygularını ifade etmekten çekinmediğine vurgu yapıldı.

Avustralya'nın pandemi sırasındaki siyasi tarihini detaylandıran "Plagued" adlı kitaba göre, Trump, "Bu bir rezalet." ifadesini kullandı.

"Bakın onlar, dünyaya ne yaptı"

Dönemin ABD Başkanı'nın, "Bakın onlar (Çin), dünyaya ne yaptı. Dünyayı s...ti." şeklinde konuştuğu aktarıldı.

Öte yandan Trump'ın "kaba" ifadesinin, Morrison'ın çağrıyı dinleyen hiçbir personelini şaşırtmadığı, Trump'ın böylesi konuşmalarının "beklenen bir şey" olduğu kaydedildi.

Küresel koronavirüs bilançosu

Çin'in Vuhan kentinden yayıldığı kabul edilen koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 598 milyon vaka görüldü.

6,4 milyon can kaybı yaşanırken, 570 milyondan fazla kişi sağlığına kavuştu.