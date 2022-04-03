Donald Trump, Jen Psaki'nin kızıl saçıyla ilgili konuştu

Trump, Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'nin görevinden ayrılarak MSNBC'ye katılmaya hazırlandığı haberlerini yorumladı. ABD'nin eski lideri, saçları nedeniyle Psaki'den "Güzel saçlı kadın" diye söz etti.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Michigan eyaletinde destekçileriyle buluştu.

Burada miting düzenleyen Trump'ın gündeminde Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki vardı.

Axios'un haberinde, Psaki'nin MSNBC haber kanalına katılmak için bu bahar Beyaz Saray'dan ayrılmayı planladığına dair söylentiler aktarıldı.

"GÜZEL SAÇLI KADIN"

Trump, konuya ilişkin değerlendirmesini paylaşırken, Psaki'nin kızıl saçından bahsetti.

"Gerçekten güzel saçlı kadın" diyen Trump, "Orada kızıl saçlıları yok, bu yüzden ihtiyaçları var." ifadesini kullandı.

UZAY KUVVETİ GAFI

Trump, Psaki'nin saçıyla ilgili iltifatta bulunurken, kendi döneminde kurulan ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'na ilişkin yaptığı gaf nedeniyle de Beyaz Saray Sözcüsü'nü eleştirdi.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği bir basın toplantısında, ABD başkanlarını taşıyan uçak olan "Air Force One" ile Uzay Kuvveti anlamına gelen "Space Force"u karıştırmış, "Vay be! Space Force günümüzün uçağı" yanıtını vermişti.

"ORDU, HAKLI OLDUĞUMU ANLADI"

Ordunun bu duruma tepki gösterdiğini dile getiren Trump, "Ordu, haklı olduğumu anladı." dedi.

Öte yandan Trump'ın, MSNBC'den MSDCN takma adıyla söz etmesi dikkat çekti.

Psaki'nin MSNBC'ye katılmasının olağandışı olmadığına işaret eden Axios, eski Başkan Barack Obama'nın basın sekreterleri Josh Earnest, Jay Carney ve Robert Gibbs'in Beyaz Saray'dan sonra haber kanallarında yer aldığını yazdı.