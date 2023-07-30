Donald Trump, Joe Biden'a 'aptal o... çocuğu' dedi Göç meselesi ve sınırların korunmasına ilişkin ABD Başkanı Biden'a yüklenen Trump, ağır ifadeler kullanmasıyla dikkat çekti.

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ensonhaber.com

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, 2024'te yapılacak seçimlerde yeniden aday olduğunu açıkladı.

Trump, Demokrat rakibi olan mevcut Başkan Joe Biden'ı sert sözlerle hedef alıyor.

Pensilvanya eyaletine bağlı Erie'de konuşan Trump'ın Biden'a yönelik ifadeleri ABD'nin gündemine oturdu.

Biden'a ağır sözler

Trump, göç politikası ve sınır korumasından bahsettiği sırada Biden'ı işaret ederek, "İşinde çok iyi olmayan birine sahibiz. Hiçbir zaman iyi olmadı." dedi.

77 yaşındaki Cumhuriyetçi siyasetçi, konuşmasının devamında, "Aptal bir o... çocuğu olan bir herifimiz var." ifadesini kullandı.

"Amerikan tarihinin en yozlaşmış başkanı"

Trump, Biden'ı eleştirmeye başlamadan önce, diğer ülkelerin liderlerinin "ne yaptıklarını bildiğini" ve" işlerinde çok iyi olduklarını" dile getirdi.

Biden'ın "sahtekar" olduğunu söyleyen Trump ayrıca, ABD Başkanı için "Amerikan tarihinin en yozlaşmış başkanı" ifadesini de kullandı.

"ABD basını özgür değil"

ABD'nin artık özgür ve adil bir basına sahip olmadığını öne süren Donald Trump, şöyle devam etti:

Duyduklarınızın hepsi yalan haberler. Biden suç ailesini tartışmayı reddediyorlar, ancak yanlış hiçbir şey yapmayan Donald Trump hakkındaki yanlış iddianameleri haber yapmaktan zevk alıyorlar.

Trump, gizli belgeleri kasten alıkoymaktan ve yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'a "sus payı" ödemekten birçok kez suçlandı.

Ancak Trump, hakkında ortaya atılan iddiaları reddediyor.