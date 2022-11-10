ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Biden'ın havayla tokalaştığı, kendi kendine konuştuğu anların videolarını mitingde seçmenlerine izletti.

ABD'de 2024 yılında düzenlenecek başkanlık seçimleri için hazırlıklar sürüyor.

Bu kapsamda ABD Başkanı Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump, miting düzenleyerek vatandaşlarla bir araya geliyor.

Adaylık sinyali verdi

Son olarak Biden, geçtiğimiz günlerde New York'ta, Trump ise Miami'de miting düzenledi.

İki isim sık sık birbirine yüklenirken Trump, 2024'teki seçimde aday olabileceğinin de sinyalini verdi.

Biden'ın gaflarını yayınladı

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'ın ilginç hareketleri gündem olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde hava ile tokalaşıp Beyaz Saray'ın yolunu unutan Biden, yeniden dikkat çekti.

Mitingde coşkulu kalabalığa seslenen Trump da, bu anları ve Biden'ın gaflarından oluşan video serisini açarak dalga geçti.

Donald Trump Joe Biden'la dalga geçti VİDEO

