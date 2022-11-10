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    Donald Trump, Joe Biden'la dalga geçti

    ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Biden'ın havayla tokalaştığı, kendi kendine konuştuğu anların videolarını mitingde seçmenlerine izletti.
    • 10.11.2022 - 13:07
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 13:21
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    Donald Trump, Joe Biden'la dalga geçti

    ABD'de 2024 yılında düzenlenecek başkanlık seçimleri için hazırlıklar sürüyor.

    Bu kapsamda ABD Başkanı Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump, miting düzenleyerek vatandaşlarla bir araya geliyor.

    Adaylık sinyali verdi

    Son olarak Biden, geçtiğimiz günlerde New York'ta, Trump ise Miami'de miting düzenledi.

    İki isim sık sık birbirine yüklenirken Trump, 2024'teki seçimde aday olabileceğinin de sinyalini verdi.

    Donald Trump, Joe Biden la dalga geçti #1

    Biden'ın gaflarını yayınladı

    Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'ın ilginç hareketleri gündem olmaya devam ediyor.

    Geçtiğimiz günlerde hava ile tokalaşıp Beyaz Saray'ın yolunu unutan Biden, yeniden dikkat çekti.

    Mitingde coşkulu kalabalığa seslenen Trump da, bu anları ve Biden'ın gaflarından oluşan video serisini açarak dalga geçti.

    Donald Trump Joe Biden'la dalga geçti VİDEO

    Donald Trump, Joe Biden la dalga geçti #2


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