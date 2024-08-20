Donald Trump: Kamala benimle tartışmaya gelmiyor Donald Trump, Demokratların adayı Kamala Harris'in 4 Eylül'deki canlı yayın tartışmasına katılmayacağını duyurdu.

AA

ABD Başkanı adayı Donald Trump, rakibi Kamala Harris ile canlı yayına çıkmaya hazırlanıyordu.

Ancak herkesin sabırsızlıkla beklediği bu yayın gerçekleşmeyecek.

Açıklama ise Donald Trump'tan geldi...

Trump, Truth Social hesabındaki paylaşımında, "Harris, Fox News'in ev sahipliğinde 4 Eylül Çarşamba günü yapılması planlanan canlı yayın tartışmasına katılmayacağını tarafımıza bildirdi." ifadesini kullandı.

"İNANDIKLARINI DEĞİŞTİRİP SAVUNMASI ZOR OLURDU"

Karar karşısında şaşırmadığını aktaran Trump, "Bunun zor olacağını hissettiğini anladım. Bir zamanlar inandığı şeyleri değiştirip onları savunması zor olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

YENİ BİR PROGRAMA KATILACAK

Trump, "4 Eylül'de Fox'taki canlı yayın tartışması yerine Sean Hannity ev sahipliğindeki Tele Town Hall'a katılma kararı aldım. Pensilvanya'da olacak. Beklemede kalın." sözlerine yer verdi.

Harris tarafından 4 Eylül'deki canlı yayın tartışmasına ilişkin bir açıklama yapılmazken, ABD başkan adayları Trump ile Harris'in ABC News'te 10 Eylül'deki canlı yayında karşı karşıya geleceği biliniyor.

TRUMP'IN KATILACAĞI PROGRAM HAKKINDA

Bu arada, "Tele Town Hall", katılımcılara konuşmacıyı dinleyebilme veya soru sorabilme imkanı sunan bir çevrim içi platformdan oluşurken, konuşmacının daha fazla kişiye ulaşmasını sağlıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)