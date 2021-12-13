Donald Trump, Kim Jong-Un ile arasındaki konuşmayı açıkladı

Donald Trump, Kim Jong-Un ile arasındaki konuşmayı açıkladı

Tarih Turu" adlı etkinlikte konuşan eski ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile arasında geçen bir diyaloğu ilk defa anlattı.

ABD'de başkan olduğu zamanlar adından sıkça söz ettiren Donald Trump Florida'da başlayan "Tarih Turu" adlı etkinliğinin ilk gecesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"KUZEY KORE LİDERİNE "ROKET ADAM" ŞARKISINI İÇEREN KASET VERDİĞİNİ SÖYLEDİ

Trump, FLA Live Arena'da alığa yaptığı konuşmada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a Elton John'un "Roket Adam" aslı şarkısını içeren bir kaset ve onu çalması için bir "makine" verdiğini açıkladı.

"SENİ UÇAN BİR ROKETİN ÜZERİNE OTURUYORMUŞ GİBİ HAYAL EDİYORDUM"

Trump, "Makinenin Güney Kore'de yapılmadığından emin oldum" diye şaka yaparak, Kim’e "Sana bir iyilik yaptım çünkü her yere roket göndermeyi seviyorsun" dediğini ifade etti.

Trump, Kim’in daha önce Elton John'un Roket Adam şarkısını hiç duymadığını söylediğini belirterek, "Bu şarkıyı ve bu takma adı senin için seçtim. Çünkü seni bir at üzerinde, Japonya üzerinden uçan bir roketin üzerinde oturuyormuş gibi görebiliyordum, seni böyle hayal edebiliyordum" dediğini aktardı.

KIM JONG UN'A İLK 2017'DE ROKET ADAM DEMİŞTİ

Trump, Kuzey Kore liderini ilk kez 2017'de Twitter'da "Roket Adam" olarak adlandırmıştı. Trump aynı hafta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’ndaki konuşmasında ve ABD Başkanlığı boyunca Kuzey Kore lideri için bu takma adı kullanmaya devam etmişti.

Güney Kore gazetesi Chosun Ilbo, 2018'de Washington kaynaklarına göre, ABD’nin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Başkan Trump tarafından Kuzey Kore liderine Elton John'un imzalı bir Roket Adam CD'si getirdiğini bildirmişti.

TARİH TURU PROGRAMI KONUSU

Trump ile ABD'li tarihçi ve gazeteci Bill O'Reilly'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Tarih Turu" adlı etkinlik, Trump yönetimin daha önce "duyulmamış gerçeklerini" açıklayan ve "içeriden bakış açısı" sunan bir dizi konuşmayı içeriyor.

Aralık ayında 4 konuşmanın planlandığı etkinlik için bilet fiyatları 100 dolar ile 7 bin 500 dolar arasında değişiyor.

Bu hafta sonu Florida'daki Sunrise ve Orlando'da, önümüzdeki hafta sonu ise Teksas'taki Houston ve Dallas'ta gerçekleşecek olan Tarihi Tur'un daha sonra devam edip etmeyeceği ise henüz belli değil.