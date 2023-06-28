Donald Trump: Komünist ve Marksist grupların ABD'ye girişini engelleyeceğim Gelecek yıl yapılacak seçimlere hazırlanan Trump, bu kez ideolojik grupları hedef aldı.

AA

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, 2024 seçimleri için hazırlıklarını sürdürüyor.

Hem ülkesiyle ilgili hem de küresel meseleler hakkında mesajlar veren Trump, son açıklamasında bazı ideolojik grupların ABD'ye girişine yasak getireceğini söyledi.

Trump, seçilmesi halinde "komünist" ve "Marksist" grupların, ülkeye girmesini engelleyeceğini duyurdu.

Trump, İnanç ve Özgürlük Koalisyonu'nun, Washington'daki konferansında yaptığı konuşmada, "Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'nın 212 (f) maddesini" kullanarak, komünist ve Marksist ideolojik grupların ülkeye girişini engelleyeceğini kaydetti.

Komünistleri ve Marksistleri hedef aldı

ABD'ye gelenlerin "ülkeyi sevmesi" gerektiğini belirten Trump, ideolojik grupları ülkeden uzak tutacaklarını dile getirdi.

Donald Trump, ABD'de yaşayan komünist ve Marksistlere yönelik kısıtlayıcı "yeni bir yasa" olması gerektiğini savundu.

Washington DC merkezli bir düşünce kuruluşu olan Göçmenlik Çalışmaları Merkezi üyesi Andrew Arthur, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, halihazırda ABD göçmenlik yasasının Komünist Parti üyesi kişilerin vatandaşlık veya yeşil kart sahibi olmasını yasakladığını belirtti.

"ABD'nin çıkarlarına zarar verecekse..."

Arthur, Trump'ın konuşmasında atıf yaptığı Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'nın 212 (f) maddesinin ayrıntılarına değinerek, komünist ve Marksistlerin ülkeye girişlerinin engellenmesi için maddedeki "ABD'nin çıkarlarına zarar verecekse" ifadesinden yola çıkılmak istendiğini aktardı.