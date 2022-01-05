Donald Trump, Kongre baskınının yıl dönümünde konuşma yapmayacak

Trump, 6 Ocak'ta konuşma yapmaktan vazgeçtiğini duyurdu. ABD'nin eski Başkanı, 15 Ocak'ta düzenleyeceği mitinge işaret etti.

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Donald Trump destekçileri 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Kanlı baskında hayatını kaybedenler olurken, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump karar aldı.

KONUŞMASI İPTAL

Trump, geçen yıl 6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskınının yıl dönümü nedeniyle yapmayı planladığı konuşmayı iptal etti.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, Florida'da yaşadığı Mar-a-Lago'dan 6 Ocak'ta yapacağı konuşmayı gerçekleştirmeyeceğini duyurdu.

15 OCAK'TA MİTİNGİ VAR

Arizona'da 15 Ocak'ta bir miting düzenleyeceğini kaydeden Trump, Kongre baskını dahil birçok "önemli konuyu" burada konuşacağını kaydetti.

SENATO AKLADI

Baskında biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Donald Trump, şubatta Senato'daki oylamada aklanmıştı.

KONGRE'Yİ TAHKİR SUÇLAMASI

Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

Komite, Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmış, komitenin çağrılarına uymayan Trump'ın eski Danışmanı Steve Bannon ve eski Özel Kalemi Mark Meadows ise "Kongre'yi tahkir" ile suçlanmıştı.