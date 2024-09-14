Donald Trump, Kuzey Kore ve İran sorunu için konuştu: Telefonla çözerim Kuzey Kore ve İran'a ilişkin problemlere yönelik, 'çoğu sorunu' telefon görüşmeleri ile çözebileceğini iddia eden Donald Trump, Los Angeles'ta düzenlediği basın toplantısında konuştu.

AA

ABD'de kasım ayında yapılacak seçimlere az bir süre kalmışken Donald Trump'tan dikkat çeken yeni bir açıklama geldi.

Los Angeles'ta düzenlediği basın toplantısında konuşan Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin 2024 başkanlık yarışındaki adayı Donald Trump, kendisine seçilmesi halinde ABD'nin potansiyel düşmanlarına yönelik yaklaşımının sorulması üzerine verdiği yanıt ile konuşuldu.

"ASLINDA BİRKAÇ KEZ GÖRÜŞMEM DE GEREKEBİLİR"

Kendisine yöneltilen soruyu yanıtlayan Trump, 'Kuzey Kore'nin yeni nükleer tesisleri' ve 'İran'ın Rusya'ya füze tedariki' iddialarına değinerek, 'çoğu sorunu' telefon görüşmeleri ve birebir müzakereyle çözebileceğini belirtti.

Eski ABD Başkanı, konuşmasında "Telefon görüşmeleri yapabileceğim ve sorunların çoğunu çözebileceğim. Aslında birkaç kez görüşmem de gerekebilir." ifadelerinde bulundu.

ORBAN'IN 'HERKESİN TRUMP'TAN KORKTUĞU' SÖZLERİNİ ANIMSATTI

Açıklamalarının devamında Trump, hafta içi ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris ile yaptığı münazarada kullandığı ifadeyi yineledi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın kendisine "Herkesin Trump'tan korktuğunu" söylediğine dikkat çeken Trump, "Çin'in korktuğunu, Rusya'nın korktuğunu, Kuzey Kore'nin korktuğunu söyledi." ifadesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)