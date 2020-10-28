Donald Trump, mitingde siyah eldiven giydi

Mitinglerini sürdüren ABD Başkanı Trump'ın sahneye siyah eldivenlerle çıkması dikkat çekti.

ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin 3 Kasım seçimlerindeki adayı Donald Trump, destekçileriyle buluşmaya devam ediyor.

Son olarak Michigan ve Nebraska eyaletlerinde taraftarlarıyla bir araya gelen Trump'ın tarzı dikkat çekti.

SİYAH DERİ ELDİVEN GİYDİ

Trump'ın, mitinglerde siyah deri eldiven giydiği görüldü. Platforma eldivenleriyle çıkan ABD Başkanı, sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Amerikalı kullanıcılar, "Trump'ın eldivenlerine ihtiyacım var. Donald Trump, eldivenleri satışa çıkar." şeklinde yorumlar yaptı.

Nebraska'da hava sıcaklığının eksi 3 derece olduğu belirtildi.

BIDEN'A YÜKLENDİ: BEDEN DİLİ ÇOK KÖTÜ

Mitinglerinde Demokrat rakibi Joe Biden'a yüklenen Trump, "Biden zayıf ve başkan olmaktan çok korkuyor. Beden dili çok kötü" dedi.