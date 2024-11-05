Donald Trump: Muazzam bir zafer kazanacağız

Amerika'da beklenen gün geldi...

ABD'de halk, bugün 60'ıncı başkanlık seçimi için sandık başında.

Oy verme işleminin doğu eyaletlerinde TSİ 14.00'te başladığı ülkede, seçmenler Cumhuriyetçi Parti başkan adayı eski Başkan Donald Trump ve Demokrat Parti'nin adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasında karar verecek.

Oy verme işlemi devam ederken Trump'tan bir açıklama geldi.

"İNSANLAR AMERİKA'YI YENİDEN BÜYÜK YAPMAK İSTİYOR"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:

Artık resmi olarak Seçim günü! Bu, Amerikan Tarihinin en önemli günü olacak. Seçmenlerin coşkusu tavan yapmış durumda çünkü insanlar Amerika'yı Yeniden Büyük Yapmak istiyor. Bu da kuyrukların uzun olacağı anlamına geliyor!