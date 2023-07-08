Donald Trump: Müslümanlara seyahat yasağını daha da sıklaştıracağım Trump, yaptığı konuşmada 2024 başkanlık seçimlerini kazanmasıyla nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan bazı ülkelere uyguladığı seyahat yasağını daha geniş ve güçlü bir şekilde geri getireceğini ifade etti.

AA Eski ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten bir hafta sonra 27 Ocak 2017'de İran, Suriye, Libya, Yemen, Somali, Çad ve Kuzey Kore'ye seyahat yasağı getirmesiyle tepki çekmişti. Kararın geniş kitlelerce havalimanlarında protesto edilmesi üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı. Daha sonra "yükümlülüklerini yerine getirdiği" gerekçesiyle Çad listeden çıkarılmış, seyahat yasağı hafifletilerek güncellenmiş. Bunun ardından tekrar yürürlüğe konulmuş ancak Hawaii ve Maryland eyaletindeki federal hakimlerin "ulusal çapta yürürlüğün durdurulması kararı" engeline takılmıştı. Bazı ülkelere seyahat yasağını kaldırmıştı ABD Yüksek Mahkemesi, Haziran 2018'de Trump'ın 7 ülkeyi hedef alan seyahat yasağını 5'e karşı 4 oyla onaylayarak anayasaya uygun bulduğunu açıklamıştı. Mevcut ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldiği ilk hafta imzaladığı kararname ile Trump'ın bazı Müslüman ülkelere yönelik söz konusu seyahat yasağını kaldırmıştı. "Eskisinden daha geniş kapsamlı ve çok daha güçlü bir şekilde geri gelecek" Trump, Lowa'da 2024 seçimleri kampanyası kapsamında düzenlediği mitingde konuştu. Başkan olduğu dönemde nüfusun çoğunluğu Müslüman olan bazı ülkelere uyguladığı seyahat yasağını hatırlatan Trump, şöyle dedi: Göreve geri döndüğümde, seyahat yasağı eskisinden daha geniş kapsamlı ve çok daha güçlü bir şekilde geri gelecek.



İnsanların alışveriş merkezlerimizi havaya uçurmasını istemiyoruz. İnsanların şehirlerimizi havaya uçurmalarını ve tarım arazilerimizi çalmalarını istemiyoruz. "Fransa ile aynı kadere mahkum olmayacağım" Trump, ABD'nin "Fransa ile aynı kadere mahkum olmayacağı" görüşünü savundu.