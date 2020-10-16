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    Donald Trump, rakibi Joe Biden'ın taklidini yaptı

    Donald Trump, rakibi Joe Biden'ın taklidini yaptı

    ABD Başkanı Trump'ın, Demokrat rakibinin taklidini yaptığı sırada ilginç anlar yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 16.10.2020 - 12:44
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    ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılacak 59. başkanlık seçimlerine sayılı günler kaldı.

    Mevcut Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump koltuğunu korumak isterken, Demokrat aday Joe Biden ülkesinin 46. başkanı olabilmek için mücadele ediyor.

    Kuzey Karolina eyaletine bağlı Greenville'de destekçilerine seslenen Trump, rakibi Biden'ı ti'ye aldı.

    SAHNEDE BIDEN'I TAKLİT ETTİ

    Daha önceki açıklamalarında ilerleyen yaşı nedeniyle Biden'ın başkanlık için uygun bir isim olmadığını savunan Trump, bu kez farklı bir yönteme başvurdu.

    Biden'ın taklidini yapmaya çalışan ABD Başkanı, ilginç anların yaşanmasına neden oldu.

    Trump, rakibi Joe Biden'ın taklidini yaptı ViDEO

    Donald Trump, rakibi Joe Biden ın taklidini yaptı #1

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