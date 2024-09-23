ABD'de başkanlık seçimlerinin yaklaşmasıyla, siyasi gerilim artmaya devam ediyor.
Seçimin en tartışmalı adayı olan Eski ABD Başkanı Donald Trump, seçim heyecanının tırmanışa geçtiği günlerde, ilginç bir itirafta bulundu.
"SEÇİMİ KAYBEDERSEN NE OLACAK"
Gazeteci Sharyl Attkisson'un programına katılan Donald Trump, yaklaşan başkanlık seçimi gündemini değerlendirdi.
Attkisson, Trump'a seçimleri kaybetmesi halinde 2028 başkanlık seçimlerine girmeyi düşünüp düşünmediğini sordu.
"TEKRAR ADAY OLMAYACAĞIM"
Trump ise herkesin merak ettiği bu soruya, "Hayır, düşünmüyorum. Sanıyorum hepsi bu kadar olur. Ancak umuyorum başarılı olacağız." sözleriyle cevap verdi.
2028 SEÇİMLERİNDE 82 YAŞINDA OLACAK
78 yaşındaki Trump'ın fikir değiştirip seçimleri kaybetmesi ve sonraki başkanlık seçimlerine girmesi halinde 2028 yılında 82 yaşında olacak.
ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris ile Beyaz Saray koltuğuna oturmak için yarışacak.
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