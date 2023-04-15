Donald Trump, silah edinme yasasını savundu ABD'nin eski lideri, en silah yanlısı başkan olmaktan gurur duyduğunu söyledi. Trump, ruh sağlığı bozuk bireylerin saldırılarının önlenmesi gerektiğini vurguladı.

AA & Ensonhaber

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Indiana eyaletinde düzenlenen Ulusal Tüfek Derneği'nin (NRA) etkinliğinde çarpıcı mesajlar verdi.

Trump'ın gündeminde, toplu ölümlere yol açan silahlı saldırılar sonucunda tartışma konusu haline gelen silah edinme yasası vardı.

Biden: Saldırı silahlarını yasaklamaya kararlıyım

Başkan Joe Biden, "Daha Güvenli Amerika Planı" hakkında konuşurken, "Bu ülkede saldırı silahlarını yasaklamaya kararlıyım. Daha önce bir kez yaptım ve tekrar yapacağım." demişti.

Trump: Demokratlar yeterli önlem almıyor

Washington'ın Demokrat yönetimini, ruh sağlığı bozuk bireylerin saldırılarını önlemek için yeterli güvenlik önlemi almamakla suçlayan Trump, "silah sahiplerinin haklarını savunma ve genişletme" sözü verdi.

"En silah yanlısı başkan olmaktan gurur duyuyorum"

Seçim konuşmasını andıran hitabında, ABD Anayasası'nın ikinci maddesiyle güvence altına alınan silah edinme yasasını "Beyaz Saray'da savunan, en silah yanlısı başkan olmaktan gurur duyduğunu" belirten Trump, şöyle konuştu:

Ve 2024'teki desteğinizle, Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. başkanı olarak bir kez daha sadık dostunuz ve korkusuz şampiyonunuz olacağım.

"Silah sorunu değil, ruhsal bir sorun"

Trump ayrıca, ABD içinde silah edinme hakkını kısıtlamaya çalışan Biden yönetiminin Afganistan'da ağır silahları Taliban yönetimine bırakmasındaki çelişkiye dikkati çekti. Ülkesindeki durumdan ise şu sözlerle bahsetti:

Ülkemiz yıllardır silahlarla dolu. 2000 yılına kadar okul çağındaki çocukların katledilmesi konuşulmuyordu. İşte o zaman başladı. Bunun hakkında konuşmaya başladılar.



Bu bir silah sorunu değil, ruh sağlığı sorunudur. Sosyal bir sorundur. Kültürel bir sorundur. Ruhsal bir sorundur.

Diğer Cumhuriyetçi başkan adayları da savundu

2024 başkanlık adaylığı için yarışacağını açıklayan eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve eski Güney Karolina Valisi Nikki Haley de NRA konuşmasında silah edinme yasasını destekleyen bir tavır takındı.

Cumhuriyetçi lider Haley, "Anayasal haklarımızdan herhangi birini elimizden almaya çalışırken içimde bir ortağınız olduğunu bilin." ifadesini kullandı.

"2020'nin tekrarına ihtiyacımız yok"

Başkanlık yarışının bir diğer resmi adayı olan eski Arkansas Valisi Asa Hutchinson, konuşmasında Biden'ı hedefe koyarken, “2020'nin tekrarına ihtiyacımız yok.” diye konuştu.

NRA toplantısına video mesajıyla katılan Florida Valisi Ron DeSantis ise eyaletinde herhangi bir silah kısıtlaması uygulanmasına direndiğini söyledi.

Resmi açıklama yapmada da 2024 başkanlık adayı için adı geçen DeSantis, pazartesi imzaladığı yasayla Floridalıların izinsiz, gizli silah taşıyabilmesinin önünü açmıştı.