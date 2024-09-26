Donald Trump suikast girişimine uğradığı alanda tekrar miting düzenleyecek Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya eyaletinin Butler bölgesinde 13 Temmuz'da suikast girişimine maruz kaldığı alanda tekrar seçim mitingine katılacak.

AA

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin, 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.

Suikast girişimi sırasında mitinge katılan itfaiyeci Corey Comperatore hayatını kaybetmiş, James Copenhaver ve David Dutch yaralanmıştı.

5 EKİM'DE SUİKASTA UĞRADIĞI YERDEN YENİDEN MİTİNG YAPACAK

Yaşananların ardından Trump'ın seçim kampanyasının resmi internet sitesinde yapılan basın açıklamasına göre, Cumhuriyetçi aday 5 Ekim'de, suikast girişimine uğradığı alanda yeniden miting düzenleyecek.

Açıklamada, "Başkan Donald J. Trump, üç aydan az bir süre önce hayatını kaybetmesine ramak kalan Pensilvayna'nın Butler bölgesindeki alana, miting yapmak için dönecek." ifadesi kullanıldı.

"ŞÜKRANLARINI İLETECEK"

Trump'ın, mitingi kapsamında, suikast girişimi sırasında hayatını kaybeden itfaiyeci Corey Comperatore'un anısına düzenlenecek törene de katılacağı belirtilen açıklamada, "Trump ayrıca olayda yaralanan James Copenhaver ve David Dutch'ı anacak, güvenlik güçleri, ilk müdahale ekipleri ve saldırı ardından sevgi ve destek gösterisinde bulunan toplum bireylerine şükranlarını iletecek." denildi.

"TRUMP HER ZAMANKİNDEN DAHA KARARLI"

Açıklamada, son dokuz haftalık süreçte Trump'ın hayatına yönelik iki suikast girişimi yapıldığına işaret edilerek "Başkan Trump, misyonunu sonuna kadar götürmek için her zamankinden daha kararlı." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)