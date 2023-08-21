Donald Trump, tartışma programlarında olmayacak: Halk beni biliyor Rakiplerini göz ardı eden Trump, "Halk, benim kim olduğumu biliyor" dedi. Tartışma programlarında yer almayı reddeden Cumhuriyetçi aday adayına tepkiler gecikmedi.

AA & Ensonhaber

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, 2024'te yapılacak seçimleri kazanarak yeniden Beyaz Saray'a dönmek istiyor.

Demokratların Washington'daki üstünlüğüne son vermek isteyen Trump, Cumhuriyetçi parti içindeki diğer adayları görmezden geldiği bir açıklamaya imza attı.

77 yaşındaki Trump, Cumhuriyetçi aday adayları arasında çarşamba başlayacak televizyon programı tartışmalarına katılmayacağını ilan etti.

Trump, konuya ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu programa katılmaya gerek görmediğini belirtti.

"Programlara katılmayacağım, halk beni biliyor"

Cumhuriyetçi aday adaylarıyla yapılacak sonraki programlara da katılmayacağını kaydeden Trump şöyle dedi:

Halk, benim kim olduğumu ve ne denli başarılı bir başkan olduğumu biliyor. Dolayısıyla bu tartışma programlarına katılmayacağım.

Rakiplerini göz ardı etti

Trump, daha önce de bir televizyon kanalına verdiği röportajda, "Neden yüzde 1, yüzde 2, hatta 0 olan kişilerin tüm gece bana sorularla saldırmasına izin vereyim ki?" sözleriyle bu tartışma programlarına katılımının kendisi için anlamsız olduğunu savunmuştu.

"Trump bizi ikinci lig aday adayı gibi gösteriyor"

Öte yandan, Trump'ın Cumhuriyetçi rakipleri, eski Başkan'ın tartışma programlarına katılmamasının, "kendilerini ikinci lig aday adayı gibi gösterme" teşebbüsü olduğu yönündeki endişelerini dile getirdi.

"Karşımıza çıkmaya cesareti yok"

Aday adaylarından eski New Jersey Valisi Chris Christie, Trump'ın, "karşılarına çıkmaya cesaretinin olmadığını" iddia etti.

Florida Valisi Ron DeSantis'ın sözcüsü Andrew Romeo, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: