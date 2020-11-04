Donald Trump: Tüm ülke çapında çok iyi görünüyoruz

Donald Trump: Tüm ülke çapında çok iyi görünüyoruz

Birleşik Devletler'de başkanlık seçimlerinde açılan sandık sonuçlarını takip eden Donald Trump, "Ülke çapında iyi görünüyoruz" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim sonuçları gelmeye devam ediyor.

Demokratlar'ın adayı Joe Biden ile Cumhuriyerçiler'in adayı Donald Trump arasında yaşanan mücadelede birkaç eyalette seçim sonuçları gelmeye başladı.

"TÜM ÜLKE ÇAPINDA İYİ GÖRÜNÜYORUZ"

Açılan sandıklarda önde götüren Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Trump, "Tüm ülke çapında çok iyi görünüyoruz. Teşekkürler!" açıklamasında bulundu.