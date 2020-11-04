Dolar
8.4888
0.9225%
Euro
9.9032
0.6279%
Altın
1890.82
-0.8063%
Borsa
1158.05
0.6378%
G. Altın
515.777
0.1621%
Bitcoin
115936.92
-0.0001%
EXEN Coin
12.02
4.24%
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Donald Trump: Tüm ülke çapında çok iyi görünüyoruz

    Birleşik Devletler'de başkanlık seçimlerinde açılan sandık sonuçlarını takip eden Donald Trump, "Ülke çapında iyi görünüyoruz" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2020 - 02:56
    • Güncelleme : 04.11.2020 - 07:44
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Donald Trump: Tüm ülke çapında çok iyi görünüyoruz

    Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim sonuçları gelmeye devam ediyor.

    Demokratlar'ın adayı Joe Biden ile Cumhuriyerçiler'in adayı Donald Trump arasında yaşanan mücadelede birkaç eyalette seçim sonuçları gelmeye başladı.

    "TÜM ÜLKE ÇAPINDA İYİ GÖRÜNÜYORUZ"

    Açılan sandıklarda önde götüren Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

    Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Trump, "Tüm ülke çapında çok iyi görünüyoruz. Teşekkürler!" açıklamasında bulundu.

    Donald Trump: Tüm ülke çapında çok iyi görünüyoruz #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir