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    Donald Trump: Uçaklarımıza Çin bayrağı asıp Rusya'yı vuralım

    Donald Trump: Uçaklarımıza Çin bayrağı asıp Rusya'yı vuralım

    Cumhuriyetçi siyasetçi, Rusya konusunda ilginç bir öneri yaptı. Trump, "F-22 uçaklarımızı alıp üzerlerine Çin bayrağı asmalı ve Rusya'yı bombalamalıyız." dedi.
    • AA & Ensonhaber
    • 06.03.2022 - 17:11
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    ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili sıra dışı açıklamalarını sürdürüyor.

    Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın "zayıflığını" kullanarak Ukrayna'ya saldırdığını belirterek, "Putin, Biden ile davul çalar gibi oynuyor. Yeniden başkan olsaydım, bu korkunç felaket asla yaşanmazdı." demişti.

    "ÇİN BAYRAKLARIYLA RUSYA'YI BOMBALAYALIM"

    Son açıklamasında Trump, savaşın gidişatı konusunda tuhaf bir öneride bulundu. New Orleans'taki mitingde konuşan Trump, "ABD'nin Çin örtüsü altında Rusya'yı bombalayabileceğini" söyledi.

    Trump, "F-22 uçaklarımızı alıp üzerlerine Çin bayrağı asmalı ve Rusya'yı bombalamalıyız." dedi.

    "ÇİN YAPTI DERİZ, OTURUP İZLERİZ"

    Cumhuriyetçi siyasetçi, konuşmasının devamında, "Sonra 'Çin yaptı, biz yapmadık' deriz. Birbirleriyle savaşmaya başlarlar ve biz de oturup izleriz." diye ekledi.

    Trump'ın söz konusu ifadelerini, Washington Post muhabiri Josh Dawsey, sosyal medya hesabından paylaştı.

    Donald Trump: Uçaklarımıza Çin bayrağı asıp Rusya yı vuralım #1

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