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Donald Trump, yapay zeka ile oluşturulmuş Elon Musk ile dans videosunu paylaştı

Donald Trump, yapay zeka ile oluşturulmuş Elon Musk ile dans videosunu paylaştı Başkanlık yarışı sürecinde kendisine destek veren Elon Musk ile ilişkilerini geliştiren Eski ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka ürünü Elon Musk ile dans videosunu paylaşırken, video kısa sürede gündem oldu.