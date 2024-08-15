Haber Merkezi
ABD'de başkanlık yarışı heyecanı sürüyor.
Suikast girişimine uğradıktan sonra yarışta ivme kazanan Eski ABD Başkanı Donald Trump, kampanyasına devam ediyor.
Bu süreçte Trump'ın en büyük destekçilerinden biri de teknoloji şirketi devi SpaceX'in kurucusu Elon Musk...
X'in (Twitter) de sahibi olan Musk en son platformda canlı sohbet odasında Trump ile röportaj yapmış milyonlarca kişi yayını takip etmişti.
MUSK İLE DANS VİDEOSU
X'teki hesabını da tekrar kullanmaya başlayan Trump, seçim sürecinde ilişkileri gelişen Musk ile yapay zeka ile üretilmiş dans ettikleri bir video paylaştı.
Bee Gees'in klasikleşmiş Stayin' Alive şarkısı eşliğinde dans eden ikilinin videosu kısa sirede X'te gündem oldu.
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