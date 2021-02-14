Donald Trump: Yolculuğumuza birlikte devam etmeyi dört gözle bekliyorum

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak’taki Kongre baskınını teşvikle suçlanmaktan yargılandığı ABD Senatosu'nda aklanmasının ardından, yolculuklarının daha yeni başladığını belirtti.

ABD tarihinde 2'nci kez azli istenen ilk başkan olan Donal Trump, Senato'daki azil yargılamasında suçsuz bulunmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Donald Trump, açıklamasında adaleti ve gerçeği savunduğunu söylediği avukatlarına ve anayasayı temsil eden Senatör ve Temsilciler Meclisi üyelerine teşekkür etti.

"EN BÜYÜK CADI AVI"

Demokratları hukukun üstünlüğüne "leke sürmek" ve "adaleti siyasi bir intikam aracı" olarak kullanmakla suçlayan Trump, ikinci kez azlinin istenmesinin ülke tarihindeki "en büyük cadı avı" olduğunu savundu.

Seçimlerde 75 milyon oy aldığını ve rakiplerinin bunu unutamayacağını belirten Trump, milyonlarca destekçisine de teşekkür etti.

"YOLUMUZA BİRLİKTE DEVAM ETMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Trump, "Amerika'yı yeniden harika yapmak" için başlattıkları tarihi ve vatansever hareketlerinin yolculuğuna daha yeni başladığını belirterek, "Önümüzdeki aylarda sizlerle paylaşacağım çok fazla şey var. Olağanüstü yolculuğumuza birlikte devam etmeyi dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

Kongre baskınındaki rolü nedeniyle Demokratlarca suçlanan ve ikinci kez azil istemiyle yargılanan Trump, Senatodaki azil yargılamasının 5. gününde yapılan oylamada 57 senatörün suçlu, 43 senatörün ise suçsuz olduğu yönünde oy kullanmasının ardından üçte iki çoğunluğa yani 67 oya ulaşılamadığı için aklanmıştı.