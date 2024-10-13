Donald Trump'a bir suikast girişimi daha! Saldırgan tutuklandı

İHA

Amerika, 5 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimlerine hazırlanıyor.

Kamala Harris ve Donald Trump'ın arasında geçen yarış, heyecanlı anlara da sahne oluyor.

Özellikle Trump'ın yaptığı hamleler ve daha önce yaşadığı suikast girişimi, seçmenlerin tercihlerini değiştirdi.

Kamala Harris ile anketlerde başa baş olan Trump'a dair bir suikast girişimi daha oldu.

TRUMP'A 3.SUİKAST GİRİŞİMİ

Riverside County Şerifi Chad Biancoeski, başkan adayı Donald Trump'a yönelik 3'üncü bir suikast girişiminin engellendiğini açıkladı.

Saldırganın ise tutuklandığı belirtildi.