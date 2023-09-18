Donald Trump'a kadın başkan yardımcısı adayı: Bu konsepti beğeniyorum 2024 seçimlerine hazırlanan ABD'nin eski başkanı Trump, kadın yardımcı seçeceğini söyledi. Trump, bu konuda öne çıkan Güney Dakota Valisi Kristi Noem hakkında konuştu.

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ensonhaber.com

2020 başkanlık seçimlerini Demokratların adayı Joe Biden'a kaybeden Donald Trump, koltuğu yeniden geri almanın hesaplarını yapıyor.

ABD'nin eski Başkanı Trump, gelecek yıl düzenlenecek seçimlerde Cumhuriyetçilerin adayı olmak için mücadele veriyor.

Trump'ın yardımcılığı için konuşulan isimler

Bu süreçte Trump'ın adaylığını onaylayan isimler arasında Güney Dakota'nın Cumhuriyetçi Valisi Kristi Noem de yer alıyor.

Vali Noem'in bu hamlesi, söz konusu ismin Trump'ın başkan yardımcısı adayı olacağı yönündeki spekülasyonları alevlendirdi.

Muhtemel adaylardan diğeri ise eski Arizona vali adayı Kari Lake. NBC yayınına katılan Trump'a herhangi bir isim üzerinde düşünüp düşünmediği soruldu.

Kadın aday konseptine sıcak bakıyor

Bunun üzerinde çok fazla kafa yormak istemediğini dile getiren Trump, "Bunun zamanı değil. Kazanmak istiyorum." dedi.

"Bir kadına olumlu bakar mısınız?" sorusuna Trump, "Bu konsepti beğeniyorum ama en iyi kişiyi seçeceğiz." yanıtını verdi.

Övgü dolu sözler: Harika bir Vali

Noem'in verdiği desteğin Trump-Noem ikilisinin bir işareti olduğuna yönelik söylentileri değerlendiren Trump, konuşmasını şöyle sürdürdü:

O harika biri. Harika bir Vali. Bana çok güçlü destek verdi. Bu benim için çok iyi. Kesinlikle dikkate alacağım insanlardan biri olur. Ya da onu başka bir şey için değerlendirebiliriz.



Çok insanımız var. Cumhuriyetçi Parti'de çok sayıda harika insanımız var.

Donald Trump, 2016'da başkan seçildiği dönemde Mike Pence'i yardımcısı olarak belirlemişti.

Noem'den yeşil ışık

Güney Dakota Valisi Noem, geçen ağustos ayında yaptığı açıklamada, kendisine başkan yardımcılığı teklifi gelirse bunu değerlendireceğini söylemişti.

Fox News'a konuşan Noem, potansiyel bir başkan yardımcısı olması istenen herkesin, ülkesine böyle bir hizmet sunmayı ciddi olarak düşünmesi gerektiğini dile getirmişti.