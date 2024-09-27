Donald Trump'a suikast girişiminde yeni detaylar ABD eski Başkanı Donald Trump'a "suikast girişiminde bulunan" şüpheli Ryan Wesley Routh'un istihbarat yetkililerinin gözünden kaçtığı ortaya çıktı.

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AA

Amerika'da 5 Kasım'da yapılacak olan seçimler öncesi siyaset arenası bir hayli hareketli...

Kamala Harris ile birlikte seçimlerde yarışan Donald Trump, iki kez suikast girişimine uğradı ve ölümden döndü.

Son suikast girişiminin ardından Politico dergisinin haberine göre, ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 2022'de Ukrayna'nın savaş bölgesinden dönen Amerikalıları incelemek üzere kurumlar arası bir çalışma başlattı.

Amerikalıları inceleyen istihbaratın, Trump'a 15 Eylül'de suikast girişiminde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Ryan Wesley Routh'u gözden kaçırdığı belirlendi.

"FBI ARAŞTIRMIYOR"

İç Güvenlik Bakanlığından bir yetkilinin Routh'un Ukrayna'ya seyahat ettiğini bildiği ancak bu ülkeden döndükten sonra Routh'un FBI tarafından araştırıldığına dair bir işaretin olmadığı ortaya çıktı.

Ayrıca FBI'nın, Routh'un yazdığı bir kitapta Trump'a suikast imasında bulunmasından haberdar olup olmadığı da belirsizliğini koruyor.

Bu hadise, ABD hükümetinin savaşa katılmaya çalışan Amerikalıların risklerini değerlendirmek için doğru kriterleri uygulayıp uygulamadığına dair soruları gündeme getiriyor.

"TEHDİT DEĞERLENDİRİLMESİNE TABİ TUTULMADI"

Eski üst düzey İç Güvenlik Bakanlığı yetkilisi John Cohen, yaptığı açıklamada, "(Routh) Davranışlarına bakılırsa muhtemelen bir tür tehdit değerlendirmesine tabi tutulması gerekirdi." dedi.

Cohen, Ukrayna'ya seyahat eden çok sayıda Amerikalı olduğuna işaret ederek bu kişilerden hangilerinin geri döndüklerinde tehdit oluşturabileceğini tahmin etmenin de “son derece zor” olduğunu söyledi.

ABD'lilerin Ukrayna'ya gidip daha aşırı ideolojik inançlarla ülkelerine dönmesinin tek endişe kaynağı olmadığını belirten Cohen, bu kişilerin aynı zamanda daha iyi eğitilmiş, patlayıcıları ve diğer silahları kullanarak son derece ölümcül saldırılar gerçekleştirebilecek şekilde geri dönmelerinin büyük bir sorun olduğunu vurguladı.

NE OLMUŞTU

Trump'ın 15 Eylül akşamı Florida'da bulunduğu yerin civarında silah sesleri duyulmuş, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda AK-47 silahının bulunduğu ve bir şüphelinin yakalandığı açıklanmıştı.

16 Eylül'de hakim karşısına çıkan şüpheli Ryan Wesley Routh, "ateşli silah bulundurmak" ve "seri numarası silinmiş ateşli silah bulundurmakla" suçlanmıştı.

FBI ise olayı "oldukça ciddi" olarak nitelemişti.

Eski Başkan Trump, 13 Temmuz'da ise Pensilvanya'daki miting sırasında uğradığı suikast girişiminden kulağından aldığı yarayla kurtulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)