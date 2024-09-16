Donald Trump'a yönelik suikast girişiminde şüphelinin kimliği belli oldu Donald Trump'ın Florida eyaletindeki golf kulübünde suikast girişimine uğramasından sorumlu şüphelinin sabıka geçmişine ulaşıldı.

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AA

Florida eyaletindeki golf kulübünde Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin 2024 başkanlık yarışındaki adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi sonrası Ryan Wesley Routh hakkında yapılan kamu kayıtları, sosyal medya paylaşımları incelemesi ve kendisini tanıyan kişilerle yapılan röportajlar sonrası, bu girişimin kendisinin ilk sorunlu hareketi olmadığı tespit edildi.

Kabarık sabıka listesine sahip olan Routh'un, karmaşık kişiliğe sahip bulunduğu öğrenildi.

EVSİZLERE YÖNELİK BARINAKLAR İNŞA EDİYORDU

1966'da dünyaya gelen Routh, North Carolina'daki Tarım ve Teknik Üniversitesi'nde makine mühendisliği eğitimi aldıktan sonra, 2018'de Hawaii eyaletine taşındı.

Burada küçük bir şirket kuran Routh, 4 bin 500 dolar gibi düşük fiyatlara evsizlere yönelik barınaklar inşa etmeye başladı.

Ancak, Rusya-Ukrayna Savaşı başladıktan sonra Routh, çeşitli suçlar işledi.

ŞÜPHELİDEN RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI PAYLAŞIMLARI

58 yaşındaki Routh'un sosyal medya hesapları incelendiğinde Rusya-Ukrayna Savaşı'na takıntılı olduğu, Ukrayna'da savaşmak için gönüllü toplamaya çalıştığı öğrenildi.

Paylaşımlarda bulunan Routh, "Rusya'nın işgaline karşı savaşmaya hazır olduğunu" belirtti.

Ayrıca, şüpheli, Nisan 2022'de Kiev'e seyahat gerçekleştirdiğini ve yabancı savaşçıları çekmek için başkentte çadır kent kurmayı planladığını anlattı.

DOSYASI HAYLİ KABARIK

North Carolina eyaletinin kayıtlarına göre Routh'un, hırsızlıktan ceza alırken, ayrıca uzun bir trafik ceza listesine de sahip olduğu öğrenildi.

2002 yılında "kitle imha silahı" bulundurmaktan hüküm giydiği ve yerel basında yer alan haberde de polisle girdiği çatışmanın ardından otomatik silahla yakalandığı belirtilen Routh, hem eyalet ve hem de federal yetkililerce, vergilerini zamanında ödememekle suçladı.

Ayrıca, Routh, mahkeme kayıtlarına göre 2008'de yaklaşık 32 bin dolarlık federal vergi hacziyle karşı karşıya kaldı.

Hakkındaki çeşitli davalar nedeniyle de yine on binlerce dolar ödemek zorunda kaldı.

E-KİTAP YAZDI

Yayımladığı e-kitapta, Afganistan, Tayvan ve Kuzey Kore'deki siyasi durumları değerlendirerek, ABD-İran nükleer anlaşmasını bozduğu gerekçesiyle "beyinsiz" dediği Trump'a oy verdiği için Orta Doğu milletlerinden özür dileyen Routh, 2024'teki paylaşımında ABD Başkanı Joe Biden'a destek olacağını açıkladı.

Kitapta, Trump'a suikast girişimini önceden planlamış olabileceği yönünde değerlendirmelere sebeb olan Roth'un şu ifadeleri dikkat çekti:

Yanlış değerlendirdiğimi ve korkunç bir hata yaptığımı söyleyecek kadar erkeğim.



Bu muhakeme hatası nedeniyle Trump'ı da beni de öldürmekte özgürsünüz. ABD'de de kimsenin doğal seleksiyonu devreye sokacak cesareti yok gibi görünüyor hatta doğal olmayan seleksiyonu bile.

ŞÜPHELİNİN OĞLUNDAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Yaşananlar sonrası CNN'e açıklamada bulunan şüphelinin en büyük oğlu Oran Routh, Ryan Wesley Routh'un "sevgi dolu, şefkatli bir baba, dürüst ve çalışkan bir adam" olduğunu belirterek, "Florida'da ne olduğunu bilmiyorum ve umarım olaylar abartılmıştır çünkü tanıdığım adam bırakın şiddeti, çılgınca bir şey yapacak biri gibi görünmüyor." ifadesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)