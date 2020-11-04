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    Donald Trump'ı hedef alan Amerikan medyası kaybetti

    Başkanlık seçimleri öncesinde yayınladıkları haberler ile Joe Biden çağrıları yapan medya, taraflı haberciliği seçti.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2020 - 11:09
    • Güncelleme : 04.11.2020 - 11:11
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    Donald Trump'ı hedef alan Amerikan medyası kaybetti

    Göreve başladığından beri medya ile arasında soğuk rüzgarlar esen Donald Trump, ülkede yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde hedef haline geldi.

    Amerikan medyası, Donald Trump'a yönelik çok sayıda saldırı haberi yayınladı.

    Taraflı haberciliği seçen medya, seçim öncesi Demokrat Parti adayı Joe Biden'a  destek için açık açık çağrılarda bulundu.

    Donald Trump ise seçimin tamamlanmasının ardından kamera karşısına geçerek, "Büyük ihtimal başkanınız ben olacağım" ifadesini kullandı.

    Trump'ın bu açıklaması taraf tutan Amerikan medyasının kaybettiğini gözler önüne serdi.

    Donald Trump ı hedef alan Amerikan medyası kaybetti #1

    (Biden anketlerde yükselirken, yatırımcılar "mavi dalga" olasılığına ısınıyor.)

    Donald Trump ı hedef alan Amerikan medyası kaybetti #2

    (Büyük işletmeler ve Wall Street Joe Biden'dan korkmuyor)

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