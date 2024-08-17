Donald Trump'ı öldürmeye çalışan saldırganın cesedi yakıldı ABD Kongre Üyesi Clay Higgins, Federal Soruşturma Bürosu'nun, Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan Thomas Matthew Crooks'un cesedinin ailesine teslim edildikten sonra yakılmasını "görülmemiş" bir olay olarak nitelendirdi.

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AA

ABD başkan adayı Donald Trump, geçtiğimiz aylarda yaptığı miting sırasında suikast girişimine uğradı.

Saldırıdan kıl payı kurtulan Trump, günlerce kulağı sargılı gezdi ve seçim çalışmalarına da hız kesmeden devam etti.

Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırgan ile ilgili ise yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

CESEDİ YAKILDI

New York Post'un haberine göre; ABD Kongre Üyesi Clay Higgins, suikast girişimine dair yaptığı araştırma sırasında öğrendiklerini paylaştı.

Kongre üyesi paylaştıklarında, saldırgan Thomas Matthew Crooks'un cesedinin ailesine teslim edildiğini ve yakıldığını öğrendiğini söyledi.

"RAPORLAR İNCELENECEK"

FBI'ın olay mahallindeki biyolojik kanıtları ortadan kaldırdığını belirten Higgins, görülmemiş bir olayla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Otopsi sonuçlarının doğruluğunu teyit etmek istediğini de kaydeden Higgins, cesedin yakılmasına dair "Evet, raporları ve resimleri göreceğiz, ancak bu raporların ve resimlerin ceset üzerinde yaptığım kendi incelememe göre doğru olduğunu hiçbir zaman kesin olarak söyleyemeyeceğim" dedi.

SORUŞTURMAYI ENGELLEYEN ADIM

5 Ağustos'a kadar Crooks'un cesedinin yakıldığının bilinmediğine işaret eden Higgins, FBI'ın eylemlerini "yapılacak soruşturmaların ilerleyişini engelleme" olarak nitelendirdi.

Higgins, incelemeleri sonucu Crooks'un, "yerden veya ABD Gizli Servisinin keskin nişancı ekiplerinden gelebilecek karşı ateş tehdidini en aza indirmek için kendisini (çatıda) mükemmel şekilde konumlandırdığını" tespit ettiğini dile getirdi.

FBI'DAN İDDİALARA YANIT: ASILSIZ

FBI Pittsburgh Ofisi ise Higgins'in açıklamalarının "yalandan ibaret" olduğunu söyledi.

Açıklamada, "FBI'ın, Pensilvanya'da Butler bölgesinde meydana gelen suikast girişiminin araştırılmasına yönelik kongre çabalarına müdahale ettiği yönündeki iddialar yanlış ve asılsızdır." ifadesi yer aldı.

Olay yeri ve kanıtların ele alınmasında normal prosedürlerin izlenildiği belirtilen açıklamada, olay yerinin mülk sahiplerine aşamalı olarak teslim edildiği ve soruşturmanın bir parçası olarak her faaliyet ve kanıtın belgelendiği aktarıldı.

Soruşturmaya ilişkin "hiçbir şeyin aceleye getirilmediği" kaydedilen açıklamada, Crooks'un cesedinin ailesine teslim edilmesinin de rutin prosedürün bir parçası olduğunun altı çizildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)