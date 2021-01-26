Donald Trump'ın azil yargılaması için tasarı Senato'da

Donald Trump'ın azil yargılaması için tasarı Senato'da

Halkı isyana teşvikle suçlanan Trump için ilk dava 8 Şubat'ta görülecek.

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın görevi Joe Biden'a devretmesinin ardından gözler, Trump'ın azil sürecine çevrildi.

Temsilciler Meclisi, Trump hakkında azil sürecinin başlatılması için gerekçeli tasarıyı Senato'ya sundu.

"İSYANA TEŞVİK SUÇLAMASI"

Donald Trump, Kongre saldırısı öncesi "destekçilerini isyana teşvik etmekle" suçlanıyor.

Temsilciler Meclisi'nin 9 Demokrat üyesi, geleneksel olarak azil gerekçesini içeren tasarıyı Senato'ya iletti..

Trump hakkında azil soruşturması başlatılması yönündeki karar tasarısı, Temsilciler Meclisi'nde 197'ye karşı 232 oyla kabul edilmişti.

İLK DAVA 8 ŞUBAT'TA

Donald Trump'ın Senato'daki azil davasının 8 Şubat'ta görülmeye başlanması bekleniyor. Senato, Trump'ın suçlu olup olmadığına dair yargılama ve oylama yapacak.

Azil duruşmasını, ABD Senatosu'nda en uzun süre görev yapan Demokrat Senatör Patrick Leahy yönetecek.