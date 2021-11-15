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    Donald Trump'ın danışmanı 'Kongre baskını' nedeniyle teslim oldu

    Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanı Steve Bannon, 6 Ocak’taki Kongre baskını ile ilgili ifade vermeyi reddetmesi nedeniyle Kongre tarafından suçlanmasının ardından FBI’a teslim oldu.
    • AA
    • 15.11.2021 - 18:18
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 18:19
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    Donald Trump'ın danışmanı 'Kongre baskını' nedeniyle teslim oldu

    Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanı Steve Bannon, 6 Ocak’taki Kongre baskını ile ilgili ifade vermeyi reddetmesi nedeniyle Kongre tarafından suçlanmasının ardından FBI’a teslim oldu.

    Ayrıntılar gelecek...

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