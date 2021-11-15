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- Donald Trump'ın danışmanı 'Kongre baskını' nedeniyle teslim oldu
Donald Trump'ın danışmanı 'Kongre baskını' nedeniyle teslim oldu
Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanı Steve Bannon, 6 Ocak’taki Kongre baskını ile ilgili ifade vermeyi reddetmesi nedeniyle Kongre tarafından suçlanmasının ardından FBI’a teslim oldu.
- AA
- 15.11.2021 - 18:18
- Güncelleme : 15.11.2021 - 18:19
Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanı Steve Bannon, 6 Ocak’taki Kongre baskını ile ilgili ifade vermeyi reddetmesi nedeniyle Kongre tarafından suçlanmasının ardından FBI’a teslim oldu.
Ayrıntılar gelecek...