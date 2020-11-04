Donald Trump'ın ekibindeki Jason Miller'dan 4 yıl sonra aynı tweet

2016 yılında Trump'ın başkanlık seçimini kazanacağının mesajını veren Miller, 2020 seçimlerinde de aynı paylaşımı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kıdemli Danışmanı Jason Miller, 2016 başkanlık seçiminde yaptığı paylaşımı tekrarladı.

Miller, 4 yıl önceki seçimlerde CNN International televizyonunun ekran görüntüsünü paylaşarak, "Oluyor" notunu düşmüş, ipi göğüsleyen tarafın Trump olduğunu söylemişti.

4 YIL SONRA AYNI PAYLAŞIM

Aynı mesajı sosyal medya hesabından bugün de paylaşan Miller, bir kez daha "Oluyor" ifadesini kullandı.

"KAZANIYORUZ" MESAJI

Jason Miller, Başkan Donald Trump'ın 2020 başkanlık seçimlerinde kazanmak üzere olduğunun mesajını verdi.

Trump: Seçimleri kazanacağız ViDEO