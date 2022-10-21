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    Donald Trump'ın eski danışmanına 4 ay hapis

    Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon, geçen yılki Capitol isyanlarını araştıran kongre komitesiyle işbirliği yapmayı reddettiği için 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
    • 21.10.2022 - 19:33
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    Donald Trump'ın eski danışmanına 4 ay hapis

    Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı olan Steve Bannon, geçen yılki ABD Capitol saldırısını araştıran milletvekilleriyle işbirliği yapmayı reddettiği gerekçesiyle 4 ay hapis ve 6 bin 500 dolar para cezasına çarptırıldı.

    Meclis komitesi, Bannon'un Trump'ın 2020 başkanlık seçimlerini devirme çabalarına katılımıyla ilgili ifadesini istedi.

    "Kötü niyetli bir strateji"

    Savcı, Bannon'un tanıklık etmediğini veya komiteye herhangi bir belge sağlamadığını söyleyerek, 68 yaşındaki Bannon'un "kötü niyetli bir strateji" izlediği için daha uzun cezayı hak ettiğini savundu.

    Kongreye saygısızlığa en az 30 gün hapis

    İHA'nın haberine göre; kongreye saygısızlık, ABD yasalarına göre en az 30 gün hapis cezasına çarptırılıyor.

    Donald Trump ın eski danışmanına 4 ay hapis #1


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