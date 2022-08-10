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    Donald Trump'ın evine yapılan operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı

    Trump'ın eşi Melania'nın gardırobunun, aranan noktalar arasında olduğu belirtildi. ABD'nin eski Başkanı'na yakın bir isim, "Eve bir şeyler yerleştirmiş olabilirler" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2022 - 10:18
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 10:45
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    Donald Trump'ın evine yapılan operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı

    ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evine düzenlenen baskın, ülkede çapında geniş yankı uyandırdı.

    Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekipleri, Trump'ın Mar-a-Lago malikanesinde arama yaptı.

    Melania Trump'ın gardırobunu dahi aradılar

    Trump destekçileri ve Cumhuriyetçiler, yaşananlar için "Adalet sistemi, siyasi amaçlar uğruna silah olarak kullanılıyor." yorumunda bulundu.

    New York Post gazetesi, operasyonun ayrıntılarını paylaştığı haberinde, Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın gardırobunun dahi arandığını yazdı.

    Kasa kırıldı, çekmeceler karıştırıldı

    FBI ajanlarının, eski First Lady'nin gardırobunu taradığı, Trump'ın özel ofisinde arama faaliyetleri için de birkaç saat harcadığı belirtildi.

    Evdeki kasanın kırıldığı ve çekmecelerin karıştırıldığına dair detaylara yer verildi.

    "Ajanlar eve bir şeyler yerleştirmiş olabilir"

    ABD'nin eski liderine yakın bir kaynak, "Aramayı yürüten ajanlar, eve bir şeyler yerleştirmiş olabilir." şeklindeki endişesini dile getirdi.

    Donald Trump ın evine yapılan operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı #1

    Gizli kayıtların varlığı mercek altında

    Adalet Bakanlığı'nın, Trump’ın Beyaz Saray’dan taşınırken Mar-a-Lago'ya götürdüğü ve bu yılın başlarında Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi tarafından geri alınan 15 kutu belgenin içinden çıkan gizli kayıtların varlığını araştırdığı kaydediliyor.

    AA'nın aktardığına göre, Federal kanunların, gizli devlet belgelerinin yasalarca belirlenmiş yetkili yerlerden dışarı çıkarılmasını yasakladığı ifade ediliyor.

    Donald Trump ın evine yapılan operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı #2

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