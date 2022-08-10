- Haberler
- Dünya Haberleri
- Donald Trump'ın evine yapılan operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı
Donald Trump'ın evine yapılan operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı
- Haber Merkezi
- 10.08.2022 - 10:18
- Güncelleme : 10.08.2022 - 10:45
ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evine düzenlenen baskın, ülkede çapında geniş yankı uyandırdı.
Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekipleri, Trump'ın Mar-a-Lago malikanesinde arama yaptı.
Melania Trump'ın gardırobunu dahi aradılar
Trump destekçileri ve Cumhuriyetçiler, yaşananlar için "Adalet sistemi, siyasi amaçlar uğruna silah olarak kullanılıyor." yorumunda bulundu.
New York Post gazetesi, operasyonun ayrıntılarını paylaştığı haberinde, Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın gardırobunun dahi arandığını yazdı.
Kasa kırıldı, çekmeceler karıştırıldı
FBI ajanlarının, eski First Lady'nin gardırobunu taradığı, Trump'ın özel ofisinde arama faaliyetleri için de birkaç saat harcadığı belirtildi.
Evdeki kasanın kırıldığı ve çekmecelerin karıştırıldığına dair detaylara yer verildi.
"Ajanlar eve bir şeyler yerleştirmiş olabilir"
ABD'nin eski liderine yakın bir kaynak, "Aramayı yürüten ajanlar, eve bir şeyler yerleştirmiş olabilir." şeklindeki endişesini dile getirdi.
Gizli kayıtların varlığı mercek altında
Adalet Bakanlığı'nın, Trump’ın Beyaz Saray’dan taşınırken Mar-a-Lago'ya götürdüğü ve bu yılın başlarında Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi tarafından geri alınan 15 kutu belgenin içinden çıkan gizli kayıtların varlığını araştırdığı kaydediliyor.
AA'nın aktardığına göre, Federal kanunların, gizli devlet belgelerinin yasalarca belirlenmiş yetkili yerlerden dışarı çıkarılmasını yasakladığı ifade ediliyor.