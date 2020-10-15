Donald Trump'ın küçük kızı Tiffany tatilde

Babası seçim telaşı yaşarken, Malibu'da tatil yapan Tiffany Trump’ın eğlenceli halleri dikkatlerden kaçmadı.

ABD'nin dört bir yanını seçim telaşı sardı.

Özellikle de yeniden aday olan şu anki başkan Donald Trump ile rakibi Joe Biden arasındaki mücadele giderek kızışıyor.

Kısa bir süre önce koronavirüse yakalanıp tedavi gören Donald Trump'ın küçük kızı Tiffany ise hayatın keyfini çıkarıyor.

YÜZDÜ, GÜNEŞLENDİ

Trump'ın, oyuncu Marla Maples ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen küçük kızı Tiffany Trump, önceki gün Malibu'da bir grup arkadaşıyla görüntülendi.

24 yaşındaki Tiffany Trump, bir yandan yüzmenin ve güneşlenmenin tadını çıkardı diğer yandan da arkadaşlarıyla sohbet etti.

MASKESİZ GEZMEDİ

Tiffany Trump daha sonra arkadaşlarıyla birlikte plajın yakınlarında alışverişe gitti.

Koronavirüse karşı önlemlerini alan Trump, günün sonunda kaldığı otele doğru giderken maskesini takmayı da ihmal etmedi.

INSTAGRAM PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Tiffany Trump, babasının, oyuncu Marla Maples ile yaptığı evlilikten dünyaya geldi.

Dört yıl önce sosyoloji ve kent bilimleri konusunda eğitim alan genç kız, üniversiteyi bitirdikten sonra soyadı sayesinde Instagram paylaşımlarıyla bir anda dikkatleri üzerine çekti.